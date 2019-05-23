شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الـ17 من زلزال.. مشاجرة كبيرة بين محمد رمضان ووردة البلطجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطورات جديدة شهدتها الحلقة الـ17 من مسلسل زلزال للنجم محمد رمضان الذى يعرض يومياً طوال شهر رمضان على قنوات dmc، بنجاح "زهدى" أحمد صيام فى تطفيش المشترى الجديد لارض "زلزال" من خليل"، ووهمه بأن الأرض بها عفاريت.

وحدثت مشاجرة كبيرة بين "وردة" محمد الحناوى وزلزال" محمد رمضان، داخل موقف الميكروباصات وصلت للقسم، وانكر وردة أن "زلزال" هو الذى اعتدى عليه، وحاول ضابط القسم أن ينصح زلزال بألا يعود إلى الموقف مرة أخرى ورفض زلزال وبعدها عرض عليه سائقين الموقف بأن يكون هو كبير الموقف إلا أنه رفض أن يكون كبيرهم، وتعين "عوض"، مشرفًا على "الكارته" في الموقف.

مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، حنان سليمان، لمياء كرم وعدد آخر من الفنانين.