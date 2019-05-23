شكرا لقرائتكم خبر عن بوستر جديد لفيلم Terminator: Dark Fate قبل عرضه فى أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

طرحت الشركة المنتجة لفيلم Terminator: Dark Fate عن البوستر الرسمي الأول لفيلم الأكشن بطولة النجم العالمي ارنولد شوارزنجر، المقرر طرحه يوم 25 أكتوبر المقبل فى دور السينما العالمية.

ومن المقرر ان يعرض غداً التريلر الرسمى الأول للفيلم الذى سيستكمل أحداث فيلم Terminator 2: Judgment Day الذى طرح عام 1991 للمخرج العالمي جيمس كاميرون، بالإضافة الى عودة سارة كونور ضمن أحداث الفيلم الجديد.

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ويشارك كاميرون فى الجزء الجديد ضمن فريق الانتاج ، بقيادة المخرج تيم ميلر الذي سبق وأخرج فيلم Deadpool الشهير وفيلم Deadpool2.

ودارت قصة فيلم Terminator 2 حول إرسال شركة سكاى نت التى تسيطر على العالم فى المستقبل للمدمر المُطوَّر تى 1000 والذى لديه قدرة تغيير مظهره بصور مذهلة، وذلك من أجل قتل الطفل جون كونور، قبل أن يكبر ويصير قائدا للمقاومة في المستقبل. في الوقت الذي تكون فيه والدة الطفل هى الوحيدة التى تعرف سر هذا الصراع المستقبلي، لكنها توضع فى مصحة عقلية بسبب اعتقاد الجميع أنها تعاني من مرض نفسى.