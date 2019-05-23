شكرا لقرائتكم خبر عن المغنية ريهانا تدشن علامة أزياء جديدة لها فى باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت المغنية ريهانا المولودة فى باربادوس عن علامة تجارية جديدة للأزياء، وقالت، فى مؤتمر صحفى، "أسلوبى سيكون مختلفا وغير تقليدى لأننى لا أنتمى لهذه الصناعة"، وأضافت أنها تأمل أن تقدم "رؤية جديدة للموضة".

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ونُظم عرض للأزياء فى متجر بحى ماريه فى باريس شمل سترات باللون الأبيض أو البيج وأثواب تكشف عن الأكتاف أو بتصميمات مشابهة للسترات، وتضم المجموعة أيضا ملابس للرجال شملت سترات من قماش الجينز ومعاطف.