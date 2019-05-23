شكرا لقرائتكم خبر عن صناع فيلم Matthias & Maxime يخضعون لجلسة تصوير في مهرجان كان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع صناع فيلم Matthias & Maxime المشارك بالمسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي في دروته الـ 72 لجلسة تصوير ضمن فاعليات المهرجان صباح اليوم الخميس ، وضمت الجلسة كل من بير لوك فونك و غابريل دالميدا فريتاس و كاثرين برونيه و أنطوان بيلون و سامويل غوتييه ومخرج الفيلم جزافيي دولان. Advertisements Matthias & Maxime عرض أمس الأربعاء ضمن فاعليات المهرجان وحضر العرض العديد من صناع السينما والمهتمين بالمجال إضافة الي النجوم وأبرزهم النجمة الفرنسية ماريون كوتيار حيث حضرت كوتيار بملابس مثيرة أظهرت منطقة الخصر على شورت.

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