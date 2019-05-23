شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاده الأرقام بتتكلم .. كيف كانت 2019 "وش السعد" على محمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يمتلك الكثيرون موهبة التمثيل أو الغناء، فى حين يستطيع القليل الجمع بين الموهبتين، ولكن من النادر أن يجمع أحدهم الموهبتين ويتفوق فيهما حتى يصبح "نمبر وان"، وهو ما يمكن أن ينطبق تماما على النجم محمد رمضان.

نجاح تلو الآخر، يحققه النجم محمد رمضان، سواء فى السينما أو الدراما، أو حتى المجال الجديد عليه وهو الغناء، فالأعمال السينمائية تحقق أعلى الإيرادات، والمسلسلات فتحقق أعلى نسب مشاهدة على القنوات، أما فى الغناء، فأرقام كليبات محمد رمضان الأخيرة على "يوتيوب" تخطت كليبات لكبار النجوم، مما يعنى أن العام 2019 كان "وش السعد" على محمد رمضان.

محمد رمضان يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ 31، وهو انجاز كبير أن يحقق نجم صاعد كل هذه النجومية فى وقت قليل، ولكن المتابع الجيد لمحمد رمضان يدرك أن لديه إصرار حديدى وعزيمة فولاذية، حولته من مجرد نجم شباك عادى، إلى بطل "أسطورى" لدى الكثير من الشباب الذى يسير على نهجه.

وبغض النظر عن الهجوم الذى تعرض له رمضان، إلا أنه لا يمكن بأى شكل من الأشكال التغاضى عن الشخصية القوية والمؤثرة التى يتمتع بها محمد رمضان، التى يواجه بها كل هذه الاتهامات، والعجيب أنه كلما زاد الهجوم على رمضان، زاد هو فى نجاحه.

أرقام بسيطة يمكن أن نرصدها بداية من العام 2019، بمثابة الدليل القوى على أن رمضان تحول إلى "نمبر وان" فى الغناء بجانب التمثيل فى السينما والدراما.

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فى رأس السنة، قدم محمد رمضان واحد من أفضل أعمال العام 2019 الغنائية وهو كليب "مافيا"، الذى حقق حتى كتابة هذه السطور 117 مليون و330 ألف مشاهد فى أقل من نصف عام فقط، لتتحول فى شهور قليلة إلى أيقونة "الموسم" لتخرج الفيديوهات والمقاطع التى تقلد رمضان فى رقصته وطريقة غناءه حتى بين الأطفال، وفى حفلات الزفاف.

عاد محمد رمضان وقدم أغنية "فيرس" وتحديدا فى 19 مارس، حيث حققت الأغنية حتى الآن أكثر من 23 مليون و600 ألف، ولكنه لم يقدمها على طريقة "الفيديو كليب"، ورغم ذلك حققت الأغنية نجاحا كبيرا أيضا.

وفى 31 مارس، قدم رمضان كليب "القمر"، والتى تتحدث عن المعافرة والاصرار والاستمرار فى تحقيق الحلم، وقد استطاع الكليب تحقيق 17 مليون مشاهدة فى شهرين فقط.

وبعد 11 يوم من اطلاق كليب "القمر"، قدم محمد رمضان أغنية "بوم"، وتحديدا فى 11 أبريل، لتحقق فى 40 يوم بعد طرحها ما يقرب من 6 مليون مشاهدة، وبخلاف الأغانى التى قدمها رمضان، استطاع أيضا أن يقتحم مجال الحفلات الغنائية بـ "أقوى حفلة فى مصر"، والتى حضرها الآلاف من عشاقه ومحبيه، وحاليا يحتفل بنجاح مسلسله "زلزال".