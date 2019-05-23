بالصور.. نانسي عجرم طفلة بحركاتها وإطلالتها الوردية المذهلة

كتب امير فتحي في الخميس 23 مايو 2019 02:59 مساءً - لفتت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الأنظار بآخر إطلالاتها من خلال فيديوهات قصيرة نشرتها عبر خاصية “ستوريز” على تطبيق “إنستغرام”.

وبدت فيها وهي تقف على شرفة منزل قروي مرتدية فستاناً بسيطاً بتصميمه ومصنوع من قماش خفيف باللون الوردي.

ولم ترفق الفنانة المقاطعبأي تعليق وبدت غاية في الحيوية والمرح وقامت بحركات راقصة أشبه بحركات الأطفال.

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ويشار إلى أن النجمة أشعلت التطبيق بعد نشرها في وقت سابق فيديو التقط خلال احتفالها بيوم ميلاد ابنتها ميلا.

وظهرت فيه برفقة زوجها الدكتور فادي الهاشم وطفلتيهما وعدداً من أصدقائهما أكثر وحقق أكثر من 687 ألف مشاهدة.

كما ظهرت في فيديو آخر وهي ترقص بعفوية وحصدت إعجاب عدد كبير جداً من المتابعين.