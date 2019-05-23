ممثلة شهيرة تكشف إدمانها على مشاهدة الأفلام الإباحية.. ما موقف ابنتها؟

كتب امير فتحي في الخميس 23 مايو 2019 02:59 مساءً - أذهلت الممثلة جادا سميث زوجة الممثل الأميركي الشهير ويل سميث متابعي برنامج Red Table Talk بتصريحاتها حيث أشارت إلى أنها كانت تشاهد الأفلام الإباحية.

وقالت إنها كانت مدمنة على ذلك في إحدى مراحل حياتها، مضيفة أنها بدأت بمشاهدة تلك الأفلام منذ أصبحت في الـ11 من عمرها.

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ورداً على ذلك قالت ابنتها ويلو التي شاركت في الحلقة إن سبب تعلق والدتها بتلك الأفلام عاطفي، فيما أشارت الأم إلى أن الأمر يرتبط بسعيها إلى ملء فراغ ما كانت تعيشه.

وأحدث مقطع الفيديو الذي تم نشره للقاء ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعرب الكثيرون من المتابعين عن صدمتهم بسبب هذا الاعتراف الذي رأوا أنه جريء جداً.

ويشار إلى أن الفنانة لفتت الأنظار مؤخراً بنشرها صورة لأحدث إطلالة لها وبالتعليق عليها حيث كتبت: “ليال عربية” وحققت أكثر من 144 ألف إعجاب.