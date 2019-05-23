هل عامل الأمير وليام كايت ميدلتون كعاملة منزلية في بداية علاقتهما؟

كتب امير فتحي في الخميس 23 مايو 2019 02:59 مساءً - من المعروف أن الأمير وليام وزوجته دوقة كامبريدج كايت ميدلتون التقيا للمرة الأولى في جامعة سانت أندروز، حيث كانا يتابعان دراستهما.

وكشف كتاب عنوانه “وليام وكاثرين” للكاتب الصحافي أندرو مورتن بعض الخفايا عن تلك المرحلة. ومما جاء فيه: “كان حضور الأمير وليام طاغياً وكانت كايت تشعر بأنه يعاملها كعاملة منزلية أكثر منها كحبيبة”.

وتابع الصحافي الذي كشفت له الأميرة الراحلة ديانا الكثير من أسرارها: “كانت كايت تشعر بالكثير من الانزعاج عندما لم يكن يهتم بها ويتحدث إلى شخص آخر وكأنها غير موجودة”.

ويشار إلى أن دوقة كامبريدج أثارت الجدل مؤخراً بسبب تغطية أصابعها بالضمادات بشكل دائم. وشكل ذلك استعادة لقضية تمت إثارتها منذ سنوات.

ولفتت كايت الأنظار مجدداً أثناء ظهورها في عدد من المناسبات بأصابع تبدو وكأنها أصيبت بالجروح.