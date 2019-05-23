شاهدوا.. حقيقة إغلاق المسجد الحرام لتصوير حادث جهيمان في العاصوف

كتب امير فتحي في الخميس 23 مايو 2019 02:59 مساءً - نفى الإعلامي علي العلياني ما تردد بشأن غلق المسجد الحرام من أجل تصوير أحداث مسلسل العاصوف، مبيناً أنه بذل جهداً كبيراً في بناء موقع تصوير الأحداث.

وعرض برنامج “مجموعة إنسان” على قناة “mbc”، لقطات من كواليس بناء موقع تصوير مشاهد حَادثة الحرم المكي على يد جهيمان العتيبي ورفاقه من مسلسل “العاصوف”، الذي يعرض حالياً الجزء الثاني منه.

وأظهرت اللقطات الاهتمام الكبير من قِبل القائمين على العمل على تصميم بناء يشبه المسجد الحرام ليساهم في إخراج المشاهد بصورة متقنة، وبناء الكعبة بكل تفاصيلها وإحضار المدرعة التي استخدمت في التصوير.

وكان بطل المسلسل الفنان ناصر القصبي، كشف في وقت سابق عن أن بناء موقع تصوير أحداث الحرم استغرق نحو شهرين، وأن المدرعة التي ظهرت في المسلسل أحضرت من بريطانيا.