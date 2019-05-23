ويل سميث ومينا مسعود يتألقان في عرض «علاء الدين» فى لوس أنجلوس.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

شارك النجم والممثل الأمريكي ويل سميث، فى العرض الأول لفيلم “علاء الدين”، الذى انطلق عرضه فى مسرح “إل كابيتان” فى لوس أنجلوس، بولاية كاليفورنيا، كما حضر العرض نجوم الفيلم ومينا مسعود ونعومى سكوت.

وشهد العرض تفاعل كبير من نجوم فيلم “علاء الدين”، مع الجمهور الذى احتشد فى استقبالهم قبل انطلاق العرض الأول للفيلم، والتقطوا الصور التذكارية ووقعوا أوتوجرافات، فيما داعب ويل سميث زوجته وقبلها احتفالًا بانطلاق عرض أحدث أفلامه.

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ويشارك في بطولة فيلم Aladdin الممثل الكندى المصرى الأصل مينا مسعود، الذى يجسد شخصية Aladdin، والنجمة نعومى سكوت فى دور Jasmine حبيبة علاء الدين، والنجم العالمى ويل سميث الذى يؤدى دور شخصية Genie”الجنى”،وناعومي سكووت تشارك بدور الأميرة ياسمينا.

وعلى جانب أخر، أقيم عرض خاص لفيلم علاء الدين في العاصمة الفرنسية باريس، مؤخرا، وجاء ذلك بحضور أبطال الفيلم النجم الأمريكي ويل سميث، والنجم العالمي ذو الأصول المصرية مينا مسعود وناعومي سكووت.

النجم العالمي ويل سميث، أطل على السجادة الحمراء وهو يداعب “ناعومي” أمام المصورين، بينما مينا مسعود أطل بـ بدلة تجمع بين لوني الأبيض والأسود، ومن المقرر عرض الفيلم يوم 24 مايو 2019 بدور العرض الأمريكية والعالمية.