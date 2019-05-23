محمد نجم يدخل في غيبوبة تامة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أصيب الفنان المصري محمد نجم بجلطة دماغية، وتم نقله على الفور إلى غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى.

مصادر مقربة من الفنان المصري كشفت عن تدهور حالته الصحية خلال الأيام الماضية، ودخوله في غيبوبة تامة، وذلك بعدما اكتشف الأطباء إصابته بفشل كلوي بالإضافة إلى الجلطة.

شريف نجم، نجل الفنان محمد نجم، أكد أن حالة والده الصحية خطيرة، وأنه ما زال تحت ملاحظة الأطباء، مطالبًا جمهور والده بالدعاء له في الشهر الكريم.

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وكان نجل محمد نجم، قد كشف تفاصيل الأزمة الصحية التي يمر بها والده، حيث قال في تصريحات صحفية، إن والده يرقد حاليا في العناية المركزة بعد إصابته بجلطة دماغية، والتي يعمل الأطباء على إذابتها وطالب جمهوره بالدعاء له، وحرص عدد كبير من النجوم على الدعاء له عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومحمد نجم ممثل كوميدي ولد في يناير عام 1944، بدأ التمثيل في أوائل السبعينيات بأدوار صغيرة في السينما والتليفزيون، اكتسب شهرته من خلال المسرح بعد تقديمه لمسرحيات حققت نجاحا كبيرا منها “عش المجانين”، و”اعقل يا مجنون” و”عبده يتحدى رامبو” و”البلدوزر” و”النمر”، وكان آخر مسرحياته “فتحية بيه” والتي عرضت عام 2018.