محمد رمضان ينتصر على وردة البلطجى في مشاجرة كبيرة في «زلزال»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شهدت أحداث الحلقة الـ17 من مسلسل زلزال للنجم المصري محمد رمضان، الذى يعرض يومياً طوال شهر رمضان على قنوات dmc، بنجاح “زهدى” أحمد صيام فى تطفيش المشترى الجديد لارض “زلزال” من خليل”، ووهمه بأن الأرض بها عفاريت.

كما توالت الأحداث من خلال وقوع مشاجرة كبيرة بين “وردة” محمد الحناوى وزلزال” محمد رمضان، داخل موقف الميكروباصات وصلت للقسم، وانكر وردة أن “زلزال” هو الذى اعتدى عليه، وحاول ضابط القسم أن ينصح زلزال بألا يعود إلى الموقف مرة أخرى ورفض زلزال وبعدها عرض عليه سائقين الموقف بأن يكون هو كبير الموقف إلا أنه رفض أن يكون كبيرهم، وتعين “عوض”، مشرفًا على “الكارته” في الموقف.

ويشارك في بطولة مسلسل “زلزال”، محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، حنان سليمان، لمياء كرم وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سنيرجى.