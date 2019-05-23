أحمد السقا يخزن الإستروكس في المدرسة في «ولد الغلابة»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توالت أحداث الحلقة السابعة عشرة من مسلسل “ولد الغلابة”، والتي شهدت انقلاب (رشوان) عماد زيادة بسيارته في الترعة بسبب (عيسى) أحمد السقا، حيث إن الثانى صدمه بسيارته للهروب بالإستروكس.

ووضع (عيسى) الإستروكس في المدرسة التي يعمل بها، لحين وجود طريقة لبيع البضاعة، وطلب من شقيق عبد القادر أن يعطيه فرصة لمدة شهر حتى يستطيع بيع الإستروكس.

ودخل (رشوان) المستشفى بعدما انقلبت سيارته بالترعة، وهددته (ثريا) سلوى عثمان شقيقته بأنها ستذهب إلى الشرطة في حالة عدم أخذه بالثأر من (عيسى).

واختتمت أحداث الحلقة بمشهد جمع بين (رشوان) عماد زيادة و(عيسى) أحمد السقا إذ إن الأول طلب من رجاله أن يذهبوا للشقة التي تعيش بها فرح وطلب منهم أن يربطوها ويضعوا (عيسى) في شوال، إلا أن السقا فاجأه بالدخول لغرفة المستشفى قائلًا له: “واد مين اللى هتحطوه في شوال أنت فاكرنى عويل”.