لأول مرة.. عرض أفلام "كان" في 5 مدن فرنسية

قررت إدارة مهرجان "كان" السينمائي عرض الأفلام المشاركة في الدورة الـ72 في 5 مدن فرنسية، بداية من الجمعة حتى 4 يونيو/حزيران المقبل، بهدف إتاحة الفرصة لعشاق الأفلام، لاكتشاف الأعمال الجديدة قبل أشهر من طرحها في دور العرض العالمية.

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ومن المقرر عرض 15 فيلماً من القسم الرسمي بالمهرجان في 5 دور سينما هي: "أوبرا جومونت" بباريس، و"جومون" برينيه، و"جومونت" نانت، و"باث بيلكور" في ليون، و"جومون ويلسون" في تولوز، إضافة إلى أفلام المسابقة القصيرة وأفلام قسم "نظرة ما".

وكان إعادة عرض أفلام مهرجان "كان" متاحا في باريس فقط لمدة 7 سنوات، قبل أن يصدر قرار التوسع هذا العام ليشمل 4 دور أخرى في 4 مدن فرنسية.

وتختتم فعاليات الدورة الـ72 من مهرجان كان، الجمعة، بعرض الفيلم الكوميدي الجديد "ذا سبشيالز"، للمخرجين أوليفييه ناكاش، وإريك توليدانو، بطولة فينسنت كاسيل.