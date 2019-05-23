ريانا تدشن علامة أزياء جديدة في فرنسا

كشفت المغنية ريانا عن علامة تجارية جديدة للأزياء "فينتي"، مع مجموعة "إل في إم إتش" المالكة لشركة لوي فيتون الفرنسية، التي استفادت من الشراكات مع المشاهير لجذب العملاء الشباب للسلع الفاخرة.

وسيكون بمقدور المجموعة الاعتماد على شعبية المغنية على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ لديها 70.5 مليون متابع على حسابها على أنستقرام، وبعكس علامات تجارية أخرى للمجموعة الفرنسية ستباع منتجات فينتي بأسعار أقل بكثير.



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وستعتمد العلامة "فينتي"، نسبة إلى روبين ريانا فينتي الاسم الكامل للمغنية، على مشروع ريانا المشترك مع "إل في إم إتش" في مجال مستحضرات التجميل، مع مجموعة كاملة من الملابس والأحذية والإكسسوارات.

وستتراوح الأسعار من 600 يورو (669.18 دولار) إلى 800 يورو للثوب، و500 يورو للصندل، و300 يورو للحلي، وسيعتمد المشروع بالأساس على التجارة الإلكترونية.

وقالت ريانا في مؤتمر صحفي، الأربعاء: "أسلوبي سيكون مختلفا وغير تقليدي، لأنني لا أنتمي إلى هذه الصناعة"، وأضافت أنها تأمل أن تقدم "رؤية جديدة للموضة".

ونُظم عرض للأزياء في متجر بحي ماريه في باريس شمل سترات باللون الأبيض أو البيج وأثوابا تكشف عن الأكتاف أو بتصميمات مشابهة للسترات، وتضم المجموعة أيضا ملابس للرجال شملت سترات من قماش الجينز ومعاطف.