سينتيا خليفة إلى جانب أهم نجوم العالم في كان

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May 23, 2019
غادرت النجمة اللبنانية سينتيا خليفة بيروت وتوجهت إلى مطار نيس حيث حلّت ضيفة شرف ضمن أمسيات مهرجان “كان” الدولي.
وفور وصولها إلى مطار “نيس”، استقبلت استقبالاً جميلاً حيث انتقلت بطائرة هيلكوبتر الى المدينة الساحرة “كان”، وقامت فيها بجلسة تصوير رائعة في أفخم السيارات مع فريق تصوير فرنسي.
كما شاركت سينتيا خليفة مساءً كضيفة شرف استثنائية بالاحتفال الخاص الذي أقيم في مناسبة العيد 20 لمنتجع نيكي بيتش العالمي الذي تنظمه واحدة من أشهر شركات تنظيم المناسبات في فرنسا.
وستسير سينتيا في احتفال مهرجان “كان” على السجادة الحمراء إلى جانب أهم نجوم العالم.
يذكر أن إطلالة سينتيا خليفة إهتم بها وسيم فاخوري، أما ازياءها فهي من تصميم جان لوي سباجي ومكياج وشعر فرنسيين، وتصوير إميل غروسو.
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