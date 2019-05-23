بلقيس تختار أصالة.. وهل هي نجمة الخليج الاولى؟

أطلّت الفنانة بلقيس فتحي مع الاعلامية سارة دندراوي ضمن فقرة سريعة لتجيب على 25 سؤالاً متنوعاً عبر “تفاعلكم” على العربية، فأتت أجوبة بلقيس على ال ٢٥ سؤال على الشكل التالي:

س: لماذا دخلت كلية الطب في البداية؟

ج: كانت رغبة والدي ووالدتي ولكن لم يحصل نصيب.

س: بلقيس متهمة بأنها لم تدعم بلدها اليمن في الازمات التي يواجهها؟

ج: على العكس أدعم البلد عبر مواقع التواصل وما خفي كان أفضل انشالله.

س: تحدثتِ عن معاناتك مع الرهاب الاجتماعي، ما هي أهم نصيحة للتغلب عليه؟

ج: قراءة الكثير عن المرض ولكن إذا الحالة كانت متقدمة أنصح بالطبيب النفسي.

س: كم أجرك في حفل الزفاف؟

ج: لا أحب أن أتكلم بهذا الموضوع الأفضل ان تسألوا مدير اعمالي.

س: نشرتِ حفل زفافك عبر حساباتك على مواقع التواصل والبعض انتقدك، هل ندمتِ؟

ج: أبداً هذه فرحة وأحببت أن أتشاركها مع كل الناس.

س: أغنية لكِ تغنيها كثيراً وانت بمفردك؟

ج: “مجنون أحب غيرك”.

س: هل سيكون لأبنك “تركي” حضور كبير على حساباتك على مواقع التواصل أو تفتحين له حسابا خاصاً فيه أو تبعديه؟

ج: كلا، انا ووالده نريد ان يبقى تركي بعيداً عن مواقع التواصل.

س: كيف يصفك زوجك سلطان؟

ج: بلقيس هذه أمي أنا أحبها.

س: هل هناك من خلاف بينك وبين الفنان عبدالله بالخير خاصة أنه انتقد مشاركتك في حفل افتتاح كأس آسيا وقال “فين الفنانين الاماراتيين”؟

ج: احترم آراء زملائي الفنانين والناس ولكن أنا أخالف كلامه بشدّة لأن والدتي حصلت على الجنسية الاماراتية وأنا من مواليد دولة الامارات وأي مشاركة رسمية تكون بتكليف من ولاة الأمر وهذا التكليف بالنسبة لي هو تشريف وكل شخص منزعج من مشاركاتي الوطنية “يشدّ حالو شوي ويطلبوه”.

س: حذفتِ أغنية “حقير الشوق” بسبب رسالة وصلتك من ابنة أحد الشهداء، ولكن يقال ان ليس هذا السبب الحقيقي؟

ج: هذا السبب الحقيقي وأزيد عليه أن وقت طرح الكليب خاطئ جداً خاصة اننا كنا نمر بفترة حساسة.

س: انتقدك البعض بسبب انشغالاتك بإحياء حفلات الزفاف والبعد عن فنك، هل معهم حق؟

ج: لا على العكس آخر حفلة لي كانت في اوبرا الكويت وكانت حفلة ناجحة جداً.

س: ما هو أهم شيء تعلّمته من والدك الفنان أحمد فتحي؟

ج: الاحترام.

س: هل أنت اليوم واحدة من أهم فنانات الخليج؟

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ج: أنا تعبت جداً في مسيرتي وأرى نفسي وصلت الى مرحلة ممتازة ولكن أترك هذا الخيار للناس والنقاد والجمهور.

س: رقص الفنانة الخليجية على المسرح مقبول او لا؟

ج: نوعاً ما غير مقبول ولكن تمايل بسيط مع الموسيقى بوقار “مش غلط”.

س: اكثر شيء اتعبتِ والدتك فيه؟

ج: أنا عنيدة.

س: الى أي مدى يتدخل زوجك سلطان في عملك؟

ج: سلطان ناصحي ومرشدي وحبيبي وكل شيء وأنا أثق في رأيه وهناك فرق بين أن يتدخّل أو أنا أطلب مشورته وأثق برأيه.

س: هل بلقيس مشهورة خارج الخليج؟

ج: إلى حدٍ ما، ولكن أطمح الى أن أكون مشهورة أكثر بأعمالي الفنية في الفترة القادمة.

س: كلام بلقيس خليط ما بين اللهجات، لماذا لا تعتمدين لهجة واحدة؟

ج: أتعب وكل البلدان العربية أوطاني.

س: سبق وقلتِ ان المشهور يجب أن يكون لديه هدف قبل شهرته، أنت ما هو هدفك؟

ج: اعمالي الفنية والكليبات التي دائماً ما تكون تتضمن رسائل هادفة، وهدفي أن أوحّد ولا أفرق.

س: مقطع او تصريح ندمتِ عليه؟

ج: تصريحاتي مدروسة وصعب جداً ان أطل في مقابلة وأقول أي شيء.

س: أغلب الفنانات لديهن لقب يسبق اسمهن، انت ليس لديك لقب مشهور ومعتمد دائماً؟

ج: لا أحب، لدي اسمي

بلقيس فخامة الإسم.

س: “أغلب مشاهير مواقع التواصل لا موهبة حقيقية لهم” هذا كلامك، أليس قاسياً هذا الكلام؟

ج: لا، هذه حقيقة.وأعتقد أن الجمهور يوافقني بها.

س: ما هي أكبر صعوبة تواجهها المرأة في المجتمع؟

ج: نحن اليوم في زمن تمكين المرأة والصعوبات التي كانت منذ زمن اصبحت قليلة ولكن المرأة في كثير من الاحيان تكون عدوّة نفسها.

س: في حال كان لديك رحلة سفر إجازة، من تصطحبين معك شخصية مشهورة؟

ج: أصالة.

س: أغنية كنت تتمنين لو كانت لك؟

ج: “كيف اسيبك” للفنان عبد المجيد عبدالله.

هذه هي باختصار بلقيس النجمة العفوية والحقيقية والشفافة والاهم الواثقة بنفسها وبجمهورها وفنّها التي لا توفّر مناسبة لتثبت للجميع ان الفنان ليس فقط صوت وصورة جميلة، انما ذكاء وحكمة وهي تتمتع بالاثنين.