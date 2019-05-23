كيف قيّمت خبيرة الإتكيت سلام سعد برنامج "رامز في الشلال"؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بات من الشائع خلال شهر رمضان المبارك، عرض برامج المقالب التي ترتكز في الكثير منها على استقبال نجم، ليتم تسليط الضوء على كيفية معالجته للمعضلة التي يمر بها، وعلى حالة الخوف التي يعاني، مستغلين هذا الأمر لتسلية المشاهد على حساب معاناة آخرين.

الفيديو المرفق، تقيّم من خلاله خبيرة الإتيكيت والبروتوكول د. سلام سعد برامج المقالب، بخاصة برنامج "رامز في الشلال"، متوقفة عند حالة الهلع التي يمر بها الضيف وتفوهه بكلام بذيء يُنقل إلى المشاهد خلال شهر رمضان المبارك، فضلًا عن ظهور النجمات بمشاهد تسيء إلى الهالة التي ينسجْنها في قلوب محبيهن.

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