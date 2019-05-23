حقيقة اعتزال الفنانة عايدة الأيوبي عن الغناء

قالت الفنانة عايدة الأيوبي، إنها اختارت طريقا معينا تسير فيه أحبه وأعجب به الجمهور، موضحًة أنها تفضل الغناء فى الأوبرا الذي يناسبها لأنها تحب أن تؤدى الإنشاد الدينى على طريقتها.
ونفت "الأيوبي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "عرب وود" والمذاع عبر فضائية "روتانا"، اعتزالها، مؤكدة أنها تستعد لإحياء الحفلات الكلاسيكية والشباب لهم نصيب كبير من أغانيها ويحبون الاستماع إليها.
وأوضحت أن بعدها عن الساحة الغنائية ليس بإرادتها وإنما تحاول إنتاج أغانٍ لنفسها كل فترة، مشيرًة إلى أنها تفضل المطربة أصالة فى مغنيات الجيل الحالي.
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