أروى جودة تكشف سبب ابتعادها عن السوشيال ميديا

قالت الفنانة أروى جودة، إنها من أشد الأشخاص خجلًا في الحياة، ولكنها منذ فترة تعمل وتتحدى نفسها لكسر هذا الأمر في شخصيتها.

وأضافت "جودة"، خلال تصريحات لها، أنها كانت قليلة التفاعل على السوشيال ميديا وكانت نادرًا ما تشارك جمهورها بصورة لها، قائلة: "كنت بخاف يقولوا عليا نرجسية"، ولكنها أكدت أنها الآن أصبحت تتقاسم معهم ما تحب.

وأشارت إلى أنه كلما كانت على طبيعتها، كلما كان الجمهور يتفاعل معها بشكل أكبر، موضحة أنه أصبحت هناك صداقة بينها وبين جمهورها.

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