"عفاريت زهدي" تمنع بيع أرض محمد رمضان في زلزال

شهدت أحداث الحلقة السابعة عشر من مسلسل "زلزال"، للنجم محمد رمضان، تلقين محمد حربي "محمد رمضان" درسا لن ينساه بعدما قرر أن يعترض طريق صفية"حلا شيحة" والتي قررت أن تساعده بعد أن تخل عنه الجميع، حيث لقن علقة موت أمام ركاب الموقف الذي يعمل به.

الأستاذ زهدي هو الآخر ظهر في هذه الحلقة وهو يقوم بقراءة الفاتحة على أرض والد محمد حربي والمنزل الذي سقط بسبب الزلزال ليظهر بعدها ماجد المصري ويتحدث معه عن سبب تواجده فى أرضه ليخبره بأنه يقرأ الفاتحة على من ماتوا فى الزلزال خاصة وأنه دائما ما يسمع هو وأهل القرية أصوات طفل صغير يصرخ مما جعل الجميع يخاف الاقتراب منها.

وتدور أحداث المسلسل حول حول رجل يشتري منزلا بأقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتي موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يُماطل إلى أن يقع "زلزال 1992" الذى يلقى فيه الشاري حتفه وينهار المنزل إثر الزلزال وتبعاته، ويتبقى من أولاده محمد حربى كرامة الذى يحمل اسم "زلزال"، ويواجه الحياة وحيدا .

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يذكر أن مسلسل زلزال بطولة محمد رمضان، وحلا شيحة، وماجد المصري، ونسرين أمين، ومنى عبد الغني، وهنادي مهنى، وحسام داغر، ومصطفى منصور، ويوسف عثمان، وآية هلالي، وسلوى عثمان، وتأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سنيرجى.

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