الحلقة 16 من " الواد سيد الشحات" حيلة بيومي فؤاد لمنع دفع فدية خطفه

الحلقة السادسة عشر من مسلسل "الواد سيد الشحات" للنجوم أحمد فهمي، الذي يجسد دور "سيد" وهنا الزاهد "ريتاج" ومحمد عبد الرحمن "فخر"، الذي يجسد دور شقيق أحمد فهمي، العديد من المواقف الكوميدية.

واختتمت الحلقة الخامسة عشر، في نجاح "سيد وريتاج وفخر" في خطف الفنان بيومي فؤاد، من أجل طلب فدية مالية قدرها 6 ملايين دولار، لردها لزعيم العصابة عبده السحاوي، وتخيل بيومي فؤاد أن عملية اختطافه مقلب وأخبرهم أنه لا يملك أموالا كافية لدفع الفدية.

وتواصل الثلاثي مع ابن بيومي فؤاد من أجل أن يدفع فدية والده، إلا أنه رفض وعرض عليهم مبلغ 10 آلاف جنيه فقط، ولكنهم رفضوا.

بيومى أكد لـ"سيد وفخر وريتاج" أن لديه مرض يأتيه فى حالة عدم تصويره أى عمل جديد يسمى بالمرض البيومي، وهو عبارة عن أنه كلما يشاهد أى عمل فى التليفزيون يقوم بتقمصه مباشرة ولذلك نصحه الدكتور بعدم الاعتذار عن أى عمل والتواجد طول الوقت في التصوير، ليمنع الثلاثي عنه أفلام العنف والرعب.

وبمجرد مشاهدة بيومي فؤاد للتليفزيون قرر تقمص شخصية "إبراهيم الأبيض" في الفيلم الذى يحمل نفس الاسم للنجم أحمد السقا وجسد أحمد فهمي شخصية "عشري"، فيما ظهرتهنا الزاهد في دور "حورية"، وأخيراً محمد عبد الرحمن تقمص دور "عبد الملك زرزور" في شكل كوميدي للغاية.

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وتدور أحداث المسلسل حول شاب مكافح يعمل كمندوب مبيعات، وهو أحمد فهمي الذي يجسد دور «سيد»، ويتزوج من فتاة غنية وهي هنا الزاهد وتظهر بشخصية «ريتاج»، ويتعجب الناس من هذا الزواج، وخلال الأحداث يفاجأ الشاب بمن يطاردونه بسبب مبلغ مالي كبير، لتبدأ رحلته في استرداد هذا المبلغ بمساعدة زوجته وأخيه، ليدخل في مواقف مختلفة.

«الواد سيد الشحات» من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، ومن بطولة أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبد الرحمن.

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