صابرين تؤكد أنها أجرت عملية تجميل وكان لها مضاعفات خطيرة

كشفت الفنانة صابرين في برنامج "شيخ الحارة"، المذاع على قناة "القاهرة والناس" مع بسمة وهبة، عن إجرائها لعمليات تخسيس.

وأكدت صابرين، أنها لم تجرِ إلا عملية تخسيس واحدة وكانت مضاعفات هذه العملية خطيرة للغاية، مشيرة إلى أن وزنها نقص عقب إجرائها للعملية لمدة قصيرة للغاية ثم سرعان ما أصيبت بمضاعفات أدى إلى زيادة وزنها مرة أخرى.

"شيخ الحارة" هو برنامج حواري تقدمه الإعلامية بسمة وهبة للسنة الثالثة على التوالي، وتستضيف في حلقاته عددًا من مشاهير الفن والسياسة والرياضة والإعلام، وينقسم البرنامج إلى 3 فقرات على مدى ساعة واحدة، وتتطرق بسمة في الحوار عن تساؤلات مثيرة للجدل في حياة ضيوفها.

وكانت أولى حلقات البرنامج قد حققت نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي استضافت خلالها الراقصه دينا، وأحمد آدم، وآيتن عامر، وأحمد سعد، وإبراهيم سعيد، والمحامي سمير صبري، ورانيا يوسف، وسمية الخشاب، وجورج قرداحي، وإلهام شاهين، وناهد السباعي.

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