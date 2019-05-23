صابرين عن مسلسل "وادي الملوك" اتخانقت مع المخرج ومشيت

القاهرة - لايف استايل
أكدت الفنانة صابرين، أنها اعتدت على مخرج مسلسل «وادي الملوك» بسبب استفزازه لها أثناء التصوير.
وأشارت صابرين، خلال برنامج «شيخ الحارة»، مع بسمة وهبة، والمذاع على قناة «القاهرة والناس»، إلى أنها تشاجرت مع مخرج المسلسل مشاجرة كبرى، حيث تركت التصوير واعتذرت عنه لمدة أسبوع، مما دفع الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي لطلبها لاستكمال التصوير.
«شيخ الحارة» هو برنامج حواري تقدمه الإعلامية بسمة وهبة للسنة الثالثة على التوالي، وتستضيف في حلقاته عددًا من مشاهير الفن والسياسة والرياضة والإعلام، وينقسم البرنامج إلى 3 فقرات على مدى ساعة واحدة، وتتطرق بسمة في الحوار لتساؤلات مثيرة للجدل في حياة ضيوفها.
وكانت أولى حلقات البرنامج قد حققت نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي استضافت خلالها الراقصه دينا، وأحمد آدم، وآيتن عامر، وأحمد سعد، وإبراهيم سعيد، والمحامي سمير صبري، ورانيا يوسف، وسمية الخشاب، وجورج قرداحي، وإلهام شاهين، وناهد السباعي.
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