بعد 35 عاما من الاعتزال عزيزة جلال تعود للأضواء

القاهرة - لايف استايل
تصدر هاشتاج "عزيزة جلال" قائمة التريند على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك عقب عودة الفنانة المغربية للغناء لأول مرة.
وعادت الفنانة المغربية، عزيزة جلال، بعد غياب أكثر من 35 عامًا، عبر برنامج "اللقاء من الصفر" على قناة "إم بي سي".
وتغني عزيزة جلال في أول ظهور لها أغنيتها الشهيرة "مستنياك"، كما تكشف خلال لقائها بالبرنامج عن تفاصيل تذاع لأول مرة عن قصة حياتها.
الفنانة عزيزة جلال، من مواليد مدينة مكناس المغربية، عام 1958، واعتزلت الفن عام 1985، وهي في قمة تألقها الفني وحضورها المميز، وتوقفت عن الغناء بعد زواجها برجل أعمال سعودي، وتفرغها للحياة العائلية معه في مدينة الطائف.
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