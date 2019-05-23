"أبو شعر" تتألق في حفلها بالتعاون مع الجالية السورية

تألقت فرقة الانشاد الديني "أبو شعر" في حفلها مساء اليوم بحضور وفد من الامم المتحدة ووزارة الهجرة وذلك بعد حفل الإفطار الجماعي من تنظيم سوريا الغد الإغاثة.
وخلال الحفل قدمت فرقة "أبو شعر" مجموعة من الابتهالات الدينية بمناسبة شهر رمضان المبارك منها: الحبيب عرفتوا، الحمد لله والشكر لله، القلب يعشق كل جميل، وإلى أسيادى ردونى، وغيرها.
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