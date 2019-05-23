محمد عدوية يشعل خيمة زاد الرمضانية

احيا النجم محمد عدوية، مساء الأربعاء، حفل خيمة «زاد» الرمضانية وذلك باحدى الفنادق الكبري بالقاهرة. وأشعل عدوية حفل الخيمة بعدد من أغانيه الشهيرة منها (تقدر تطير - سيبي روحك - قلبي معاك)، وتفاعل معه الحضور بالغناء معه. وحرص محمد عدوية على تهنئة الحضور بمناسبة شهر رمضان الكريم متمنيا لهم الخير والسعادة. قد يهمك أيضا:أحمد عدوية ونجله في ثنائي جديد بعد نجاح "المولد" تأجيل طرح ألبوم المطرب محمد عدوية الجديد

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