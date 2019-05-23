انتهاء تصوير "مملكة الغجر" وردود أفعال إيجابية من متابعيه

القاهرة - لايف استايل
انتهت أسرة مسلسل "مملكة الغجر" من تصوير آخر مشاهد العمل، في عدة مناطق متفرقة بالقاهرة.
وشهد اليوم الأخير تصوير عدد من مشاهد المسلسل في إحدى الكنائس بمنطقة الزمالك، بالإضافة إلى تصوير عدد من المشاهد الخارجية الأخرى في منطقة الحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر.
وفي نفس السياق، يواصل المخرج عبد العزيز حشاد، عملية المونتاج النهائية لحلقات المسلسل، حيث انتهى من 20 حلقة كاملة، ويتبقى 10 حلقات سيتم الانتهاء منها خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويشهد مسلسل "مملكة الغجر" العديد من ردود الأفعال والتعليقات الإيجابية من المشاهدين والمتابعين للمسلسل عبر مواقع التواصل الاجتماعي و"يوتيوب"، إلى جانب استمراره في تصدر مؤشرات البحث على جوجل.
يذكر أن مسلسل "مملكة الغجر"، من تأليف محمد الغيطي وإخراج عبد العزيز حشاد، ويشارك في البطولة فيفي عبده وحورية فرغلي وسامح الصريطي، وأحمد كرارة، وثناء شافع، وحازم سمير، وميار الغيطي، وعزة مجاهد.
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