"البرنسيسية بيسة" الأكثر مخالفةً "ضد المرأة"

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""الخليج 365"" من القاهرة: أكد تقرير المجلس القومي للمرأة عن الدراما الرمضانية أن مسلسل "البرنسيسة بيسة" للفنانة مي عز الدين هو أكثر الأعمال الدرامية مخالفة ضد المرأة.
وأكد التقرير الصادر أمس أن المخالفات تمثلت معظمها في الكلمات السوقية، والإيحاءات الجنسية المستخدمة، والعنف الموجه من المرأة إلى المرأة، وقضايا التمييز والظلم في عدم إعطاء الحقوق لأصحابها، مشيراً إلى أن العمل حمل العديد من المخالفات اللفظية وصل عددها إلى 45.
وجاء في المركز الثاني بحسب التقرير مسلسل "ابن الأصول" لحماده هلال وسوزان نجم الدين الذي سجل 34 مخالفة تمثلت أغلبها في الحقد والغيرة الزائدة سواء من جانب الأم أو الزوجة، حيث أكد التقرير أن أحداث المسلسل شهدت ظهور العنف المعنوي من قبل المرأة للمرأة بصورة كبيرة في الكثير من المشاهد، منها الأم المتحكمة بحياة ابنها على الرغم من أنها نموذجاً للمرأة المطلقة التي استطاعت الصمود والنجاح بعد طلاقها، كما ظهرت قضية الزواج في السرّ وتعدد الزوجات في المسلسل.
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