دنيا عبدالعزيز تهنئ محمد رمضان بعيد ميلاده وشقيقه يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة دنيا عبدالعزيز صديقها الفنان محمد رمضان بعيد ميلاده الـ 31، الموافق اليوم 23 مايو.

ونشرت دنيا صورة تجمعها برمضان، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت:" كل سنة وانت ناجح، كل سنة وانت فنان، كل سنة وانت طيب".

ورد محمود رمضان شقيق الفنان محمد رمضان ومدير أعماله على تعليق الفنانة دنيا عبد العزيز، قائلاً:" وانتي طيبة وفي خير وسعادة".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة دنيا عبدالعزيز مسلسل"قيد عائلي"، وهو بطولة ميرفت أمين، وعزت العلايلي، وبوسي، وتأليف محمد رجاء، ومن إخراج تامر حمزة.

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