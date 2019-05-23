منة فضالي تسخر من ارتفاع درجة الحرارة: "درجتين حرارة كمان وهتكلم خليجي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: سخرت الفنانة منة فضالي من ارتفاع درجات الحرارة المرتفعة خلال هذه الأيام. ونشرت منة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" مكتوب عليها: "درجتين حرارة كمان وهتكلم خليجي، اه والله". يذكر أن آخر أعمال الفنانة منة فضالي مسلسل "أفراح إبليس 2" عام 2017 كما شاركت أيضًا في الجزء الخامس من مسلسل "سلسال الدم".

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