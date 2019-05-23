ماذا قالت حلا شيحه لمحمد رمضان في عيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: هنأت الفنانة حلا شيحه صديقها الفنان محمد رمضان بعيد ميلاده الـ 31، الموافق اليوم 23 مايو. ونشرت حلا صوة تجمعها برمضان، عبر خاصية "الاستوري" على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتبت علي الصورة :" يوم ميلاد سعيد يا محمد وعقبال 100 سنة في نجاح وتوفيق". وتشارك حلا في السباق الرمضان الحالي بمسلسل "زلزال"، بطولة الفنان محمد رمضان، ماجد المصري، نسرين أمين، هنادي مهني، حسام داغر، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.

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