محمد رمضان يوجه الشكر لجمهوره لهذا السبب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
وجه الفنان محمد رمضان، الشكر لجمهوره، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، بعد تلقيه العديد من التهاني بمناسبة عيد ميلاده الـ 31.
وعلق: "شكرًا لكل حبايبي اللي افتكروا يوم عيد ميلادي، سنة سعيدة علينا كلنا، وربنا يقدرني وأعمل كل ما يدهشكم ويمتعكم".
ويحتفل محمد رمضان اليوم بعيد ميلاده الـ 31، فقد ولد في 23 مايو 1988، وله عدد من الأعمال البارزة، أهمها "الكنز"، "الديزل"، "آخر ديك في مصر"، "جواب اعتقال"، وغيرها.
من ناحية أخرى، يشارك الفنان محمد رمضان في بطولة المسلسل الرمضاني "زلزال"، ويشاركه البطولة ماجد المصري، حلا شيحة، هنادي مهنى، ومن إخراج إبراهيم فخر.
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