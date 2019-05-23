محمد هنيدي يداعب آسر ياسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رد الفنان آسر ياسين، على أحد متابعي صفحته الرسمية بموقع تويتر، إذ كتب: "آسر ياسين هيعدي هنيدي على تويتر"، ليرد "ياسين" قائلًا: "عمنا كلنا محمد هنيدي".

بعدها قام محمد هنيدي بإعادة تغريد المنشور، قائلًا: "في الوسامة؟ أظن صعب"، ورد آسر ياسين قائلًا: "أخويا وحبيبي"، فيما حازت "المناوشات" بينهما على إعجاب الكثير من المتابعين.

يذكر أن آسر ياسين وقع ضحية برنامج "رامز في الشلال"، الذي ينتمي لنوعية برامج المقالب، التي اعتاد الفنان رامز جلال على تقديمها ضمن السباق الرمضاني.