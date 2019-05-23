بالصور.. محمد كريم في العرض الخاص لفيلم A Score to Settle في مهرجان كان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أقيم العرض الخاص لفيلم A Score to Settle ، بطولة النجم العالمي نيكولاس كيدج، ضمن فعاليات الدورة الحالية من مهرجان كان السينمائي الدولي.

وحضر العرض الفنان محمد كريم، أحد أبطال العمل، كما حضر منتج الفيلم كيفين ديوالت، وراين وينترستيرن، والمخرج شان كو.

وشهد الفيلم إقبالا كبيرا من المشاركين بمهرجان كان السينمائي، ومن المقرر عرض الفيلم في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة القادمة.

ويجسد "كريم" ضمن أحداث الفيلم دور شخص يدعى "جيمي"، وهو رجل لا يخشى الموت، وقد تطلب الدور من "كريم" التحضير لشهور طويلة.