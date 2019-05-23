محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: ظهرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، بإطلالة أنيقة في حفل سحور بمدينة دبي الإماراتية. ونشرت "لاميتا" الصور عبر حسابها الرسمي بإنستجرام، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها. يذكر أن آخر أعمال الفنانة اللبنانية في مصر، فيلم "بنت من دار السلام"، عام 2014، وشاركها البطولة عدد من الفنانين من بينهم رحاب الجمل، وراندا البحيري، ومحمود الجبلاوي، ومن إخراج طوني نبيه.

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