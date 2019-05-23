ظهرت الفنانة المغربية عزيزة جلال، في برنامج اللقاء من الصفر لتتحدث عن الكثير من الأمور بعد اعتزالها الفن، خاصة تركها للمغرب وذهابها إلى السعودية، كما غنت “هو الحب لعبة”.
وقالت “جلال” التي تزوجت من سعودي راحل قبل أكثر من 30 عاما، إنها تحب السعودية، والكل يتمنى انه يجي السعودية، الانسان يحب أن يأتي إلى السعودية للحج أو العمرة، ما بالك بإنسان لديه الفرصة لكي يعيش في السعودية.
وأوضحت أنها أحبت زوجها ورضيت بأن تعيش معه في أي مكان، وأصبحت سعودية بمعنى الكلمة، وحصلت على الجنسية السعودية ولها الفخر بذلك.
وأضافت: أنا أفخر بالانتماء لهذا البلد الطيب، وعندي بنت وولدين.
كانت هذه تفاصيل خبر ظهرت وهي تغني هو الحب لعبة؟.. شاهد الفنانة المغربية عزيزة جلال تكشف سر تركها لبلادها وقدومها للمملكة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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