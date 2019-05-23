ظهرت وهي تغني هو الحب لعبة؟.. شاهد الفنانة المغربية عزيزة جلال تكشف سر تركها لبلادها وقدومها للمملكة...

ظهرت الفنانة المغربية عزيزة جلال، في برنامج اللقاء من الصفر لتتحدث عن الكثير من الأمور بعد اعتزالها الفن، خاصة تركها للمغرب وذهابها إلى السعودية، كما غنت “هو الحب لعبة”.

وقالت “جلال” التي تزوجت من سعودي راحل قبل أكثر من 30 عاما، إنها تحب السعودية، والكل يتمنى انه يجي السعودية، الانسان يحب أن يأتي إلى السعودية للحج أو العمرة، ما بالك بإنسان لديه الفرصة لكي يعيش في السعودية.

وأوضحت أنها أحبت زوجها ورضيت بأن تعيش معه في أي مكان، وأصبحت سعودية بمعنى الكلمة، وحصلت على الجنسية السعودية ولها الفخر بذلك.

وأضافت: أنا أفخر بالانتماء لهذا البلد الطيب، وعندي بنت وولدين.