شاهد: ريم عبد الله تكشف سر إجادتها لتقمص شخصية جهير في العاصوف

قالت ريم عبد الله، إنها جسدت شخصيتها في مسلسل “العاصوف” بعد عدة جلسات تحضيرية، مؤكدة أن “الحلو في الموضوع هو أن أبو راكان كان حريصًا على البروفة قبل المشهد وهذا الشيء أعطاني هذا الحث”.
وأضافت الفنانة خلال استضافتها في برنامج “مجموعة إنسان” على فضائية MBC: “أقدر أقلد أبو راكان لكن لما أشوفه أنسى الموضوع”.
وأشارت إلى أن البروفات التي أجرتها قبل تصوير مشاهد المسلسل ساعدتها كثيرًا في تجسيد شخصية جهير.
وأوضحت أنها من بين المقولات التي تجذبها في شخصية أبو راكان خلال التصوير هي قوله: “هلا يابوي”.
وتحدث فريق عمل المسلسل عن شخصية “أبو راكان” خلال التصوير، فقال حبيب الحبيب، إنه إذا أراد استفزاز عبد الرحمن الزايد يقوم بالتصفير، لأن لديه “صافرة” قوية تجعل “الزايد” يترك التصوير ويخرج من اللوكيشن.
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