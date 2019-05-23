بالفيديو.. محمد حماقي يتخطى المليون وربع مشاهدة بـ "قادرين نعملها"

تخطى الإعلان الرمضاني الجديد للفنان محمد حماقي "قادرين نعملها" حاجز المليون وربع مشاهدة، وذلك بعد طرحه بـ4 أيام على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

يذكر أن أغنية "قادرين نعملها" من كلمات:أمير طعيمة، ألحان عمرو مصطفى، توزيع، أحمد إبراهيم، والإعلان من إخراج مازن المتجول، بالإضافة إلى حصوله على المركز 13 في صدارة المشاهدات على "يوتيوب".

وضم الإعلان الذي تم إعداده لصالح مستشفى 500500لعلاج السرطان بالمجان، عددًا كبيرًا من نجوم الفن والكرة ومنهم:" ليلى علوي، يسرا، آسر ياسين، أمينة خليل،رجاء الجداوي، هنا شيحة، حلا شيحة، مي عمر، يسرا اللوزي، عمرو يوسف، أحمد خالد صالح، والسيناريست تامر حبيب، وميار ومنة الغيطي، ريهام عبدالغفور، كريم فهمي، إنجي المقدم، إياد

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نصّار، والشاعر أمير طعيمة، والإعلامية ناردين فرج، بالإضافة إلى فريق وسط البلد.

بجانب مجموعة من نجوم كرة الأهلي والزمالك وهم محمود علاء، طارق حامد، مؤمن زكريا، عمرو جمال، أحمد الشيخ.

وتم تصوير الإعلان في موقع بناء المستشفى، وتميز ديكور الموقع بشكل احتفالي مميز، احتوى على عدد من العازفين، مع حضور عدد من الأطفال مع نجوم الإعلان، بجانب بطل الإعلان الطفل محمد أحمد إمام الذي يواجه المرض منذ 4 سنوات.