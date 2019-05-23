بالفيديو.. هند عبدالحليم تكشف لياسمين عبدالعزيز خيانة جديدة في "لآخر نفس"

تبدأ الحلقة السابعة عشرة من مسلسل "لآخر نفس" للفنانة ياسمين عبدالعزيز، بمحاولة "دينا" الوصول إلى شقيقتها "سلمى" عن طريق الهاتف، لتخبرها بأن "هدى" خادمتها الخاصة على علاقة بشخص مجهول تخبره بكل

شيء عنها وعن أسرتها.

تدور أحداث الحلقة حول محاولة "سلمى" و معها "سليم، أدهم، دينا" معرفة مع من تعمل "هدى"، وبعد الضغط عليها من "سليم"

تعترف لهم بأن الضابط "باسم" هو من يطلب منها معرفة كل تحركات "سلمى" وعائلتها.

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تنتهي الحلقة السابعة عشر من مسلسل "لأخر نفس" بتكليف "أبو زياد" أمير جماعة "أنصار الحق" الإرهابية لـ"سعيد", حازم إيهاب, أحد أفرادها بأخذ مكانه عند سفره أو غيابه.