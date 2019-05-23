أحمد السقا عن مخرج "ولد الغلابه": جريء ويملك أسلحة إخراجية ثقيلة

قال الفنان أحمد السقا، بطل مسلسل "ولد الغلابه"، أن السبب الأكبر للنجاح الساحق الذي حققه العمل في رمضان هذا العام يرجع إلى المجهود الذي بذله المخرج المبدع والمميز محمد سامي، حيث وجه له الشكر والامتنان على هذا المجهود الذي بذله والوقوف على أدق التفاصيل

منذ بدايته حتى الانتهاء من التصوير نهائيًا.

أضاف، أن محمد سامي مخرج جريء ومتطور في أدواته الإخراجية، ويملك أسلحة عدة في فن الإخراج لمستها بنفسي في تنفيذ كل مشاهد العمل، كما أنه قام بتغير جلدي كليًا،

وأشرف بنفسه على تفاصيل العمل من الألف للياء، ويملك أيضًا عينًا ورؤية ثاقبة تميزه، لذلك أوجه له تحية من القلب على كل هذا المجهود الذي بذله وإسهامه في نجاح العمل.

يذكر أن مسلسل "ولد الغلابة"، بطولة أحمد السقا، محمد ممدوح، مي عمر، إنجي المقدم، صفاء الطوخي، هادي الجيار، هبة مجدي، ريم سامي، تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد سامي.