كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد فهمي يرد على منتقدي جرافيكس "الواد سيد الشحات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد الفنان أحمد فهمي على أحد متابعيه على "تويتر" سخر من أسلوب عمل الجرافيك الخاص بإحدى حلقات مسلسل “الواد سيد الشحات”، والذي يعرض حاليا على إحدى القنوات الفضائية ضمن أعمال دراما رمضان 2019.

وقدم فهمى حلقتين خلال مسلسله الجديد "الواد سيد الشحات" محاكاة لمسلسل الكارتون الشهير “كابتن ماجد”، وذلك بطريقة كوميدية ساخرة، خاصة أن كابتن ماجد من أنجح أعمال الأنيميشن التى تم عرضها على الفضائيات المصرية فى فترة نهاية التسعينيات ويعشقها كل المراهقين.

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وفي الحلقة 16 من المسلسل التي ظهر فيها الممثل بيومي فؤاد ضيف شرف، يقدم فهمي برفقة محمد عبد الرحمن وفؤاد مشهدا يعيد لمواليد الثمانينيات والتسعينيات ذكريات طفولتهم ومسلسل الكرتون "الكابتن ماجد".

وقال أحد متابعي فهمي على تويتر، ويدعى أحمد سمير: "شوفت فيديو لمسلسل الواد سيد الشحات مشهد كده كابتن ماجد وبسام ومش عارف إزاي المسلسل متصنف كوميدي وجرافيكس تعبانة جداً، طيب الكاتب، المخرج، المنتج، طاقم العمل كله راضيين عن نفسهم وهما بيعملوا الهبل ده".

ليقوم فهمي بالرد عليه، قائلا: "لا هو حضرتك الجرافيكس مقصود تبقى بالمستوى دا عشان الإفيه.. المشهد دا مكسر الدنيا.. فأنا آسف آسف جدا واضح إن دمك تقيل جدا ومش فاهم هزار خالص.. أرجوك متشوفليش حاجة خالص.. ربنا يكتب لنا الجمهور الذكي بس.. كل سنة وأنت طيب".