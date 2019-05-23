شاهدوا صابرين تدخل في نوبة بكاء على الهواء بسبب “صورة”.. والمذيعة تضطر لإنهاء الحلقة

كتب امير فتحي في الخميس 23 مايو 2019 12:55 مساءً - حلت الفنانة صابرين ضيفة على حلقة اليوم من برنامج “شيخ الحارة” وتضمنت الحلقة لحظات مؤثرة وانهيار شديد لصابرين مما دفع الإعلامية بسمة وهبة لإنهاء الحلقة فورا جاء ذلك بعد عرض صورة والدها على الهواء وبَكَت بشدة وانهارت مرددة: “الله يرحمك يا حبيبي.. أي حاجة من بعدك بعملها مالهاش طعم” ووضحت صابرين أنها تشعر بشيء ينقصها دائما لأن والدها كان يشجعها طول الوقت.

وأضافت الفنانة، في تصريحاتها : “كان دائماً يتفاعل معي عند عرض أعمال تمثيلية لأقوم بها، ويقوم بتشجيعي وأصبحت لا أشعر بالنجاح بعدما توفي” وأكدت الفنانة أن والدها سر نجاحها وتقدمها، مضيفة: “كان يقول لي وأنا أبلغ من العمر 5 سنوات، ستكونين ناجحة، وكنت أثق في رأيه” واضطرت الإعلامية بسمة وهبة إلى إنهاء الحلقة، قائلةً: “أنا آسفة يا صابرين، البقاء لله.. خلاص يا جماعة حلقتنا خلصت”.