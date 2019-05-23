بلقيس بكت بسبب “العاصوف” وهذا ما قالته

متابعة الخليج 365: كشفت النجمة بلقيس فتحي عن أنها من متابعي مسلسل “العاصوف” الذي يُعرض خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام.

وأثنت بلقيس على العمل، مؤكدةً أنه المسلسل الأقوى في الدراما الخليجية خلال رمضان ٢٠١٩ وكتبت عبر حسابها على موقع “تويتر”: من زمان عن مسلسل خليجي يهز المجتمع بأحداثه الحقيقية اللي أثرت على العالم الإسلامي كله..أول مرة انفعل وأبكي بهذا الشكل وحزنت على الخال ابو يعيش اللي قتلوه أعداء الله

المسلسل قفل على جميع الاعمال الخليجية الاخرى هذا العام وعطاهم عشرة صفر”.

الجدير بالذكر أن العمل يضم في جزئه الثاني إلى جانب النجم الكبير ناصر القصبي، عبد الإله السناني، ليلى السلمان، ريم عبدالله، حبيب الحبيب، ريماس منصور، زارا البلوشي، إلهام علي، عبد العزيز سكيرين، وسواهم.