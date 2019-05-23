بنات كارداشيان يظهرن بتصاميم وردية "جريئة" في حفلهن الباذخ!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أطلقت نجمة تلفزيون الواقع الصّغرى كايلي جينر رسميًا أجدد خطوط إنتاجها يوم أمس الأربعاء، الذي حمل اسم Kylie Skin المعني بمُنتجات ومُستحضرات العناية بالبشرة، عن طريق حفلٍ باذخ دعت إليه أفراد عائلتها وبعض المشاهير.

وتماشيًا مع ألوان غلاف المُنتجات الجديدة، حرصت كايلي على أن يكون كُلّ شيءٍ داخل الحفل باللون الوردي، لدرجة أنّها طلبت من جميع الضّيوف أن يكون كود اللباس ورديًا، وبالفعل وصل الجميع بهذا اللون الأنثوي، وكأنّ الحفل أشبه بمنزل دُمية الباربي والضّيوف هم دُمى الباربي أنفسهم.

وارتدت ملكة الحدث كايلي فُستانًا وردي اللون بدرجة فاتحة، جاء قصيرًا وبستايل الأوف شولدر والفتحات الجانبية الضّخمة، بينما ارتدت شقيقتها الكُبرى كورتني كارداشيان فُستانًا قصيرًا بستايل حبّات الزجاج المكسور، اختارته من علامة ديور لربيع وصيف 2018.

وشوهدت كيم كارداشيان للمرّةٍ الأولى بعد إنجاب ابنها الرّابع "سالم" يوم أمس الأربعاء، حيث ارتدت فُستانًا ضيّقًا بأكمامٍ طويلة ورقبة عالية وفتحة جانبية، احتضن جسدها المليء بالمنحنيات دون أيّة تفاصيل.

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وعن كلوي كارداشيان، فقد وصلت مكان الاحتفال مُرتديةً "جمبسوت" ضيّقًا بستايل الأوف شولدر، جاء لونه مُطابقًا للون فُستان كايلي، واعتمدت تسريحة ذيل الحصان العلوية المشدودة، ووضعت وصلات الشّعر لكي تبدو خصلاتها طويلةً بشكلٍ كبير.

ومن ضيوف الحفل الذين تواجدوا من عائلة كارداشيان، كُل من والد ووالدة كايلي، المُتحوّل كاتلين جينر وزوجته السابقة كريس، كما تواجد أيضًا صديقة كاتلين المُتحولة "صوفي هاتشنز"، وحبيب كريس "كوري غامبل".

ولأنّ عائلة كارداشيان خبيرة جدًّا في أمور الحفلات وتسويق المُنتجات، ابتكرت كايلي أفكارًا استثنائية لحفل إطلاق خط إنتاجها الجديد؛ إذ صممت صالة تزلّج العجلاتِ للضّيوف، بالإضافة إلى سلسلة ضخمة من المأكولات والحلويات الشّهية، جاءت كُلّها مُغلفة بصناديق وعبارات اسم خط إنتاج كايلي الجديد، Kylie Skin.