جيسيكا بيل بزوج من الأحذية الرياضية الأكثر شعبية هذا الصيف

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعد جيسيكا بيل من أبرز النجمات اللاتي يُجدن اختيار إطلالاتهن الكاجوال، وقد لفتت أنظارنا بإطلالتها الأخيرة، إذ تألقت بزوج من بنطلون الليغينغز المطبع والأحذية الرياضية أثناء خروجها في نزهة برفقة زوجها جاستين تيمبرليك في لوس أنجلوس.

وقد نسّقت بيل الليغينغز المطبع بطبعة الكامو العسكرية مع سترة الدنيم كبيرة الحجم وزوج من الأحذية الرياضية الأكثر شعبية هذا الصيف: أحذية رياضية كلاسيكية.

وكانت كل من تايلور سويفت وأليكسا تشانغ وكيت ميدلتون وجنيفر لورانس يرتدينها جميعًا في الآونة الأخيرة، ويبدو أن العلامات التجارية قد حولت تركيزها من أحذية الأب الرياضية إلى الأحذية الكلاسيكية، كما أنها اجتاحت حسابات أشهر المؤثرات على الإنستغرام، بالإضافة الى ذلك، فهي تتناسق بشكل جيد مع أي نمط من أنماط الليغينغز.

وأنهت بيل مظهرها بارتداء قميص رمادي و تشيرت مربوط حول الخصر وقبعة بيسبول بطبعة الكامو العسكرية.