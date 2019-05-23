القاهرة - لايف استايل
استضاف الفنان رامز جلال في حلقته، مساء اليوم، الأربعاء، الفنانة المصرية، حلا شيحة، في برنامجه للمقالب "رامز في الشلال".
وظهرت علامات الخوف والهلع على شيحة فور سماع صوت ومشاهدة الغوريلا، وحاولت الجري بعيدا عنها مع الصراخ المتواصل والبكاء والعويل.
ويشار إلى أن فكرة برنامج "رامز فى الشلال" للفنان رامز جلال، تقوم على تخفيه في زي غوريلا بين الأدغال، في شلالات إندونيسيا، بينما ضحاياه من النجوم يقاومون أمواج الشلالات، قبل أن يواجهوا مصيرهم أمام الغوريلا المصطنعة، ليقوم رامز جلال في النهاية بنزع الماسك من وجهه، ويكشف عن شخصيته للضحايا، الذين ينهالون، في الغالب، عليه بالضرب.
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كانت هذه تفاصيل خبر أول رد فعل لـ"حلا شيحة" بعد رؤية غوريلا رامز جلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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