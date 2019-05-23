المطرب اليمني أحمد فتحي ضيف "الخيمة" الخميس

القاهرة - لايف استايل
يحل المطرب والملحن اليمني أحمد فتحي ضيفا على السحور في برنامج "الخيمة" يوم الخميس الواحدة صباحا على إذاعة الأغاني.
ويتحدث "فتحي" عن مشواره الفني مع الغناء والتلحين وعن كيف أصبح عازف عود عالمي وأعماله مع المطربين المصريين وآخر مشروعاته الفنية ويكشف عن أسرار هجرته إلى مصر في سن الصغر وحبه لها ويتناول الحديث ثنائياته مع ابنته المطربة بلقيس والمطربة رجاء بلمليح.
يصحبه في الخيمة هالة رستم وناصر رشوان، ومن إعداد وتنفيذ منال حسن.
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