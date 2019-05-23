الحلقة 18 من "فكرة بمليون جنيه»" صدمة جديدة لشقيقة علي ربيع

شهدت أحداث الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "فكرة بمليون جنيه" للنجم علي ربيع الذي يجسد دور "علاء" العديد من الأحداث المُثيرة.

وانتهت الحلقة السابعة بتقدم المدرس "بشير" لخطبة شقيقة علي ربيع "شيماء"، وأخبرته بأنها لا تريد منه أي شىء سواءً مهر أو شقة، وتحاول أم علاء "صابرين" إقناع زوجة ابنها هبة "ولاء الشريف" بأن تطلب الطلاق من ابنها، بعدما اشتكت لها منه.

وطلبت زوجة "علاء" الطلاق منه بعد اكتشافها ذهابه للحفل بدونها بصحبة وأسرته من خلال شقيقه الصغير "أحمد السيسي".

وتحدد "شيماء" موعد مع زميلها في المدرسة، ليقابل أهلها ويتقدم لخطبتها، بعد مصارحته بحبها لها، وتتفاجأ "شيماء" برفض "بشير" خطبتها، بعدما علم بأنها تقوم بعمل سحر له لدى أحد الدجالين لكي يحبها ويتقدم لخطبتها.

مسلسل "فكرة بمليون جنيه" تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن، ومحمد فتحي، وشريف يسري، وإخراج وائل إحسان.

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ويشارك في بطولته بجانب علي ربيع، صابرين، وصلاح عبد الله، وكريم عفيفي، وسهر الصايغ، وولاء الشريف، وطارق عبد العزيز، ووليد فواز، وحنان سليمان، وأحمد سلطان، ومايان السيد، وطفل "ذا فويس" أحمد السيسي، ومحمد محمود.

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