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"الخليج 365" من القاهرة: يواصل الفنان محمد إمام تصوير مشاهده في مسلسله الجديد "هوجان" الذي يعرض عبر عدة شاشات في العالم العربي خلال شهر رمضان.

وحرص الممثل الشاب على نشر كواليس تصوير أحد مشاهد الحركة عبر حسابه على إنستغرام في الساعات الاولى من الصباح وهو مشهد مطاردة يخلع خلاله باب السيارة التي يستقلها ليستخدمه كدرع وسلاح، يقفز ويعدو به بكل خفة ورشاقة فوق السيارات بحركة متصلة دون توقف أو تقطيع وسط تصفيق من فريق العمل الذين اشادوا به.

وتدرب محمد إمام كثيراُ قبل بداية التصوير بسبب وجود مجموعة كبيرة من مشاهد القتال والحركة التي تتطلب ان يقوم بها بنفسه وهو ما نجح فيه بالفعل، دون الحاجة للإستعانة ب "دوبلير". كواليس المشهد Advertisements المشهد كما عرض على الشاشة

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كانت هذه تفاصيل خبر محمد إمام ينشر كواليس تصوير أحد المشاهد الصعبة في هوجان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.